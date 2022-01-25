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Уокер
2 сезон 9 серия
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Год:
Страна: США
Режиссер: Стив Робин
Актеры: Джаред Падалеки, Линдси Морган, Derrick D. Edmond, Кигэн Аллен, Коби Белл, Молли Берг, Violet Brinson, Кейл Калли, Молли Хэйгэн, Крис Лабади

Главный герой на протяжении двух лет работал под прикрытием, но все же смог вернуться в родной Остин, чтобы немного предаться ностальгии. Но тут он начинает понимать, что с преступностью в его родных краях еще нужно очень хорошо поработать...
Просмотров: 10 715 | Дата: Сегодня, 11:08 | Комментариев: 1
Засланец из космоса
2 сезон 1 серия
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Год:
Страна: США
Режиссер: Шеннон Коли, Дженнифер Фанг, Дэвид Добкин
Актеры: Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Элизабет Бауэн, Мередит Аутри, Кэйлайла Рэйн, Манделл Мофан, Judah Prehn

Пришелец при исполнении своей миссии приземляется на Землю из-за проблем с летательным аппаратом. Осесть нашему пришельцу удалось под видом провинциального местного врача, которого не стало в живых...
Просмотров: 11 951 | Дата: Вчера, 23:26 | Комментариев: 1
В ожидании весны
1 сезон 119 серия
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Год:
Страна: Турция
Режиссер: Ayhan Özdemir
Актеры: Isabella Damla Guvenilir, Hande Arisoy, Gülsah Aydin, Фатих Айхан, Fatih Bati, Шериф Бозкурт, Эсин Дживангил, Ali Yagiz Durmus, Duygu Gökhan, Хакан Гунер

В центре повествования молодая пара, которая успешно обустроила свою жизнь. При этом Омер и Ипек — по-настоящему счастливая семья; они прекрасно ладят друг с другом и понимают друг друга с полуслова...
Просмотров: 2 087 | Дата: Вчера, 23:07 | Комментариев: 0
Бэтвумен
3 сезон 10 серия
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Год:
Страна: США
Режиссер: Холли Дэйл, Дермотт Даунс, Маркос Сига
Актеры: Руби Роуз, Камрус Джонсон, Рэйчел Скарстен, Мэган Тэнди, Николь Кан, Дюгрей Скотт, Рэйчел Мэддоу, Сэм Литтлфилд, Элизабет Энвейс, Джон Эммет Трэйси

Сериал снова возвращает зрителей вселенной "Arrowverse" к таинственному и криминальному Готэму. Городу, в котором родился знаменитый сын мецената Томаса Уэйна и его жены Марты — Брюс Уэйн. И в котором он стал известным для всего мира супергероем Бэтменом. На этот раз в центре сюжета стоит не он и его альтер-эго, а его двоюродная сестра Кейт Кейн. События начинаются спустя три года после пропажи тёмного рыцаря. За это время преступность в мегаполисе разрослась до катастрофических масштабов — никто из героев не вступается за беззащитных жителей...
Просмотров: 28 302 | Дата: Вчера, 22:30 | Комментариев: 2
Легенды завтрашнего дня
7 сезон 10 серия
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Год:
Страна: США
Режиссер: Дэвид Геддес, Кевин Мокк, Дермотт Даунс
Актеры: Кейти Лотц, Эми Пембертон, Доминик Пёрселл, Брэндон Рут, Ник Зано, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Tala Ashraife, Джесс Макаллан, Франц Драмех, Виктор Гарбер

«Легенды завтрашнего дня» - американский сериал про супергероев шоураннеров Грега Берланти, Эндрю Крайсберга, Макра Гуггенхайма, Фила Клеммера и Сары Шетчер. «Легенды» - прямой спин-офф проектов «Стрела» и «Флеш».
Просмотров: 41 041 | Дата: Вчера, 21:04 | Комментариев: 0
Это мы
6 сезон 4 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: США
Режиссер: Кен Олин, Крис Кох, Гленн Фикарра
Актеры: Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Стерлинг К. Браун, Крисси Мец, Джастин Хартли, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крис Салливан, Эрис Бэйкер, Фэйти Херман, Джон Уэртас

Сегодня, на планете земля существует восемнадцать миллионов человек с одинаковой датой рождения. Всех их связывает то, что они отмечают этот праздник в один и тот же день. Кажется, что только это является связующим звеном между ними...
Просмотров: 18 744 | Дата: 26-01-2022, 10:45 | Комментариев: 0
Расследования Мердока
15 сезон 15 серия
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Год:
Страна: Канада, Великобритания
Режиссер: Харви Кросслэнд, Лори Линд, Кэл Кунс
Актеры: Янник Биссон, Хелен Джой, Томас Крэйг, Джонни Харрис, Лаклан Мёрдок, Джорджина Рейли, Арвен Хампрейс, Дэниэл Маслани, Кристиан Бруун, Шанис Бэнтон

Всегда интересно наблюдать истории, где вымышленные события или персонажи пересекаются с реальными событиями и реальными персонажами...
Просмотров: 6 141 | Дата: 25-01-2022, 22:00 | Комментариев: 0
Запретный плод
5 сезон 128 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: Турция
Режиссер: Неслихан Есилюрт
Актеры: Талат Булут, Шевваль Сам, Эда Эдже, Шафак Пекдемир, Барыш Айтач, Илбер Уйгар Кабоглу, Мехмет Памукджу, Serkan Rutkay Ayiköz, Vildan Vatansever, Aysegül Çinar

Обычно турецкие сериалы показывают истории, похожие на сказки, где принц на белом коне приходит к принцессе и в итоге они живут долго и счастливо...
Просмотров: 5 280 | Дата: 25-01-2022, 21:38 | Комментариев: 0
Тюдоры
4 сезон 10 серия
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Год:
Страна: США
Режиссер: Киаран Доннелли, Джереми Подесва, Дирбла Уолш
Актеры: Джонатан Риз Майерс, Генри Кавилл, Джеймс Фрейн, Мария Дойл Кеннеди, Натали Дормер

Фильм по праву можно считать историческим, где приоткрывается завеса того времени и показываются события давно ушедших дней. Здесь есть все: и любовь, и придворные интриги. Красочно показывается стремление к власти и богатству, борьба за веру и свою любовь...
Просмотров: 18 391 | Дата: 25-01-2022, 21:10 | Комментариев: 0
Морская полиция: Спецотдел
19 сезон 12 серия
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Год:
Страна: США
Режиссер: Дэннис Смит, Тони Уормби, Терренс О’Хара
Актеры: Марк Хэрмон, Дэвид Маккаллум, Шон Мюррэй, Поли Перретт, Майкл Уэтерли, Брайан Дитцен, Роки Кэрролл, Коте де Пабло, Эмили Уикершем, Уилмер Вальдеррама

Сериалов про служителей закона сейчас очень много, а потому создателям порой стоит придумывать что-то совершенно новое, чтобы завлечь как можно больше людей. И создателям NCIS удалось запустить целую франшизу из телесериалов...
Просмотров: 6 648 | Дата: 25-01-2022, 21:01 | Комментариев: 0
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