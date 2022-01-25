Год: 2019

Страна: США

Режиссер: Холли Дэйл, Дермотт Даунс, Маркос Сига

Актеры: Руби Роуз, Камрус Джонсон, Рэйчел Скарстен, Мэган Тэнди, Николь Кан, Дюгрей Скотт, Рэйчел Мэддоу, Сэм Литтлфилд, Элизабет Энвейс, Джон Эммет Трэйси



Сериал снова возвращает зрителей вселенной "Arrowverse" к таинственному и криминальному Готэму. Городу, в котором родился знаменитый сын мецената Томаса Уэйна и его жены Марты — Брюс Уэйн. И в котором он стал известным для всего мира супергероем Бэтменом. На этот раз в центре сюжета стоит не он и его альтер-эго, а его двоюродная сестра Кейт Кейн. События начинаются спустя три года после пропажи тёмного рыцаря. За это время преступность в мегаполисе разрослась до катастрофических масштабов — никто из героев не вступается за беззащитных жителей...

Просмотров: 28 302 | Дата: Вчера, 22:30 | Комментариев: 2