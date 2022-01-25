Год: 2016
Страна: США
Режиссер: Дэвид Геддес, Кевин Мокк, Дермотт Даунс
Актеры: Кейти Лотц, Эми Пембертон, Доминик Пёрселл, Брэндон Рут, Ник Зано, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Tala Ashraife, Джесс Макаллан, Франц Драмех, Виктор Гарбер
«Легенды завтрашнего дня» - американский сериал про супергероев шоураннеров Грега Берланти, Эндрю Крайсберга, Макра Гуггенхайма, Фила Клеммера и Сары Шетчер. «Легенды» - прямой спин-офф проектов «Стрела» и «Флеш».
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Дата: Вчера, 21:04 |
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